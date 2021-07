Catherine Tenger ist Expertin für Stil und Umgangsformen. Sie wohnt in Herrliberg und leitet seit mehr als 20 Jahren Seminare für Auftritts- und Kommunikationskompetenz. Auf ihrer Website betreibt sie unter anderem einen Blog mit Tipps rund um die Themen Auftreten, Kommunikation und Interaktion sowie Impulsen für den Businessalltag.

Seit 2003 ist sie Mitglied bei Etikette Trainer International ETI und am Institut für Psychologietransfer IPSYT (Spin-Off der Universität Zürich) in psychologischen Kompetenzen in Gesprächsführung und Beratung ausgebildet und zertifiziert. Im Frühling ist ihr Buch «Format» erschienen, das unter anderem via ihre Website erhältlich ist.