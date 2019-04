Kolumne Geschäftsführung der Tamina Therme in bewährten Händen: Die Chefin, die die Tablets wegsperrt Die 39-jährige Annette Fink übernimmt ab August die Geschäftsleitung der Tamina Therme in Bad Ragaz. Die Vorarlbergerin arbeitet seit zehn Jahren im Grand Resort Bad Ragaz. Christoph Zweili

Die Tamina Therme in Bad Ragaz. (Bild: Ralph Ribi)



Luxushotel. Therme. Spa. Golfplatz. Casino. Bad Ragaz ist die Krone der Hotellerie – das grösste Luxusresort mit einer öffent­lichen Therme in Europa. Die Tamina Therme entgiftet Körper, Geist und Seele ihrer Kunden – und sie hat mit Annette Fink ab August eine neue Geschäftsleiterin. Die 39-jährige Tourismusfachfrau kommt aus Vorarlberg, wohnt aber seit 20 Jahren in der Schweiz. Der Gesundheitsmarkt ist hart umkämpft, die Wellnessbranche muss sich ständig etwas Neues einfallen lassen: Fink, die seit zehn Jahren im Grand Resort arbeitet, hat das Thermalbad stark mitgeprägt und entwickelt, für die operative Führung ist sie schon seit 2017 zuständig. Zu den wichtigsten Innovationen gehört die kürzliche Erweiterung der Saunalandschaft um rund 1000 Quadratmeter. Privat ist die neue Chefin ein Vorbild, eine Sport­kanone: Rennradfahren auf der «Säntis Classic» (130 Kilometer, 1800 Höhenmeter!) ist genauso angesagt wie Triathlon, Langlauf, Skitouren und Skifahren.



Annette Fink. (Bild: PD)

Die neue Geschäftsleiterin verlangt auch den Badegästen etwas ab. Unter dem Stichwort «Digital Detox» (Digitale Entgiftung) macht sie die Tamina Therme konsequent zum Rückzugsort. Die Besucher sind aufgefordert, ihre Smartphones und Tablets ausnahmslos in den Umkleideräumen zurückzulassen. «Permanente Erreichbarkeit und mentale Entspannung stehen in einem klaren Widerspruch zueinander», sagt Fink. Für viele Gäste sei der Besuch in der Therme das einzige Zeitfenster, das sie bewusst offline geniessen. Ein offenes Geheimnis: In Zeiten von Social Media drückt die Badeaufsicht ab und zu ein Auge zu – wenn Badende ihre schönen Thermenerinnerungen mit dem Handy festhalten.