Weinfelden Sein Lieblingsziel waren Garderoben in der Region Weinfelden: Manchmal klaute er Sachen, die er gar nicht brauchen konnte Ein 39-jähriger Schweizer stand am Dienstag vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Er hat während dreieinhalb Jahren 54 Diebstähle verübt.

In Garderoben, wie hier auf unserem Symbolbild, gibt es immer was zu holen, wenn meistens auch nicht viel. Foto: Benjamin Manser

Besonders raffiniert ist er nicht vorgegangen. Er nahm, was da war, meistens Handys, oft auch Bargeld. Mal nur zehn Franken, dann wieder hundert, selten mehr. Die Räume, die er sich aussuchte, standen in der Regel offen. Vor allem die Garderoben von Turnhallen waren dankbare Fundorte. Da hingen Jacken und standen Taschen, in denen noch die Mobiltelefone steckten oder die Portemonnaies.

Gesamtwert der Beute: Etwa 69'000 Franken

54 Diebstähle hat der gebürtige Zürcher zwischen August 2014 und Januar 2018 verübt. Einen beachtlichen Teil davon in Weinfelden. Am Dienstag wurde sein Fall vor Bezirksgericht verhandelt. Er ist gelernter Maler, doch einer geregelten Arbeit ging er nur noch sporadisch nach. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit den Diebstählen. Ergab sich die Gelegenheit, stieg er auch in die Keller von Mehrfamilienhäusern ein und brach dort die Münzautomaten für die Waschmaschinen auf. Alles in allem dürfte er um die 69'000 Franken erbeutet haben.

Solarlampen und Statue geklaut, um damit das Zelt zu schmücken

Ein Beispiel, das er den Weinfelder Richtern erzählt, zeigt wie er damals tickte: Er und seine Freundin wollten im Toggenburg snowboarden, doch sie hatte keine warme Jacke dabei. Da habe er aus einer Garderobe eine für sie «besorgt». Auch ein Wakeboard liess er mitgehen aus einem Boot im Romanshorner Hafen. «Sind sie Wakeboarder?», fragt Vizegerichtspräsidentin Claudia Spring. Ist er nicht. Es sei einfach bei ihm zu Hause gestanden, bis es die Polizei beschlagnahmt hat.

Die Handys versuchte er meistens zu verkaufen. Mit den teuren Velos fuhren er und seine Freundin herum. Selbst Dekoration klaute das Pärchen. Als sie in Walenstadt beim Zelten waren, holten sie Solarlampen und eine Statue aus einer Gartenbeiz, um damit ihr Zelt zu schmücken.

Die Polizei war ihm wiederholt auf den Fersen: 94 Tage verbrachte er in Untersuchungshaft. Auch im Juli 2016 musste er für eine Nacht ins Bischofszeller Untersuchungsgefängnis. Dort bearbeitete er die Fensterscheibe so lange, bis sie sich aus dem Rahmen heben liess und er ein Loch ins Gitter gebogen hatte. Dann riss er den Kissenbezug auseinander und knüpfte daraus ein Seil. Die Richterin fragt ihn:

«Wollten Sie türmen?»

Nein, gibt er zur Antwort. Das Glas habe er entfernt, weil es im Raum so stickig gewesen sei und am Seil sollte ein Kollege Zigaretten befestigen, die er dann in seine Zelle hätte holen können.

«Es waren turbulente Zeiten», sagt der Beschuldigte vor Gericht. Er wirkt jünger als seine 39 Jahre, die Figur ist muskulös, die Haare sind millimeterkurz geschnitten. Eine schlüssige Erklärung für seine Taten hat er nicht. Zu viel Alkohol, zu viele Amphetamine und keine Tagesstruktur.

«Meine Freundin und ich sind in den Seich reingerutscht.»

Mittlerweile sei er trocken und clean. Im Moment ist die Strafanstalt Pöschwies sein Daheim, dort sitzt er eine frühere Strafe des Zürcher Obergerichts ab, verurteilt wurde er unter anderem wegen sexueller Nötigung.

Jetzt aber will er reinen Tisch machen. Er hat sogar Straftaten gestanden, die ihm die Ermittler nicht hätten nachweisen können. Mit Staatsanwalt und Verteidiger hat er sich auf ein abgekürztes Verfahren geeinigt, das Bezirksgericht hat es geprüft und zugestimmt. Das bedeutet für ihn eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten, eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Busse von 200 Franken. Dazu kommt ein Teil der Verfahrenskosten.

Nach der Haft will er Hausmann sein

Sobald er die Strafe abgesessen hat, möchte er sich um seine Familie kümmern. Die dreieinhalbjährige Tochter und die Freundin, die nach wie vor zu ihm hält. Jeden Tag telefonieren sie miteinander, sie besuche ihn regelmässig. Die Freundin macht eine Ausbildung, deshalb werde er nach dem Knast zunächst Hausmann sein und die Tochter betreuen.

Die Vizegerichtspräsidentin ist skeptisch, ob ihn das ausfüllen wird. Er solle möglichst bald seinen Einstieg in die Arbeitswelt nach der Entlassung planen, rät sie ihm: «Das wird nicht einfach.» Es sei wichtig, dass er eine Tagesstruktur habe, sobald er wieder in Freiheit sei. Er nickt: «Ja, voll.»