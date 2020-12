Jahresrückblick Gerettet durch Kredite der öffentlichen Hand und Kapitalerhöhung: Die durchwachsene Bilanz der Olma Messen hallt auch im kommenden Jahr nach Die Olma Messen St.Gallen stehen auch 2021 vor grossen Herausforderungen. Die fast vollständige Stilllegung des Betriebs während der Coronapandemie hat einen Verlust von rund 80 Prozent des budgetierten Jahresumsatzes verursacht.

Geisterstadt-Stimmung an der abgespeckten Olma «Pätch» 2020. Bild: Michel Canonica

(pd/mlb) Kurz vor dem Jahresende 2020 ist die Situation der Veranstaltungsbranche weiterhin durch viel Unsicherheit geprägt. Diese hat im St.Gallischen auch die Genossenschaft Olma Messen St.Gallen gespürt. «Die Olma Messen St.Gallen mussten seit Anfang März 2020 fast das ganze Messe- und Veranstaltungsprogramm annullieren und sehen sich auch für die nächsten Monate mit einer unsicheren Lage konfrontiert.» So schreibt es die Genossenschaft in einer Medienmitteilung. Das Unternehmen wurde durch Kredite der öffentlichen Hand und eine Kapitalerhöhung von insgesamt gegen 22 Millionen Franken gestützt.

Zur Vorbereitung des Neustarts nach der Krise erneuern die Olma Messen St.Gallen ihre Organisationsstruktur und treiben ihre strategischen Projekte und den Neubau der Halle 1 voran, heisst es weiter. Eine Prognose, wann der reguläre Geschäftsbetrieb wiederaufgenommen werden kann, kann zurzeit nicht gestellt werden. «Umso mehr sind sich die Verantwortlichen der Olma Messen St.Gallen bewusst, wie wertvoll die Unterstützung der Öffentlichkeit in Stadt und Kanton St.Gallen und der breiten Bevölkerung in der ganzen Ostschweiz ist.»

Ab Anfang März 2020 musste auf dem Messeplatz St.Gallen in mehreren Schritten das gesamte Messeprogramm annulliert werden. Die Massnahmen des Bundes zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus bewirkten, dass gegen 100 weitere Veranstaltungen storniert werden mussten – darunter diverse Kongresse, Generalversammlungen, Festanlässe, Kulturveranstaltunge. Die fast vollständige Stilllegung des Betriebs verursachte gemäss Mitteilung einen Verlust von rund 80 Prozent des budgetierten Jahresumsatzes.

Finanzielle Unterstützung durch Stadt und Kanton St.Gallen

Da die finanziellen Reserven des Unternehmens im Projekt zum Neubau der Halle 1 gebunden sind, haben die Stadt und der Kanton St.Gallen mit zinslosen Darlehen von insgesamt 16,8 Millionen Franken dessen Liquidität vorerst gesichert. Zusätzlich zu diesen Krediten konnte über 4,7 Millionen an neuem Eigenkapital geäufnet werden. Den grössten Teil davon tragen die Genossenschafter der Olma Messen St.Gallen bei, darunter als grösste Miteigentümer die Stadt und der Kanton St.Gallen.

Viele regionale Unternehmungen und 17 St.Galler Gemeinden sind im Rahmen dieser Finanzierungsrunde neu Mitglied der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen geworden – «ein ausserordentlicher Beweis des Vertrauens zum Messeplatz St.Gallen, dessen Verwurzelung weit über die Region hinaus damit noch verstärkt wird». Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeitenden seien dankbar für die geschätzten und wertvollen Zeichen der Solidarität, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Messe- und Veranstaltungsprogramm

Die Olma Messen St.Gallen sind im Sommer und Herbst mit der Grundhaltung durch die Coronapandemie gegangen, dass sie parallel zu einem Sparprogramm lernen wollen, mit der neuen Situation umzugehen. Der Leitgedanke war, soweit wie möglich weiterhin Messen und Veranstaltungen mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen umzusetzen und mit ihren Eventpartnern Anlässe zu entwickeln, die der Situation angepasst sind.

Die vorübergehende Entspannung der Pandemie im Herbst 2020 erlaubte es, die extra für diese Situation kreierte Publikumsmesse «Pätch» und einige weitere Anlässe durchzuführen und dabei das Schutzkonzept der Olma Messen St.Gallen einem echten Test zu unterziehen. Doch Ende Oktober fielen dem erneuten Messe- und Veranstaltungsverbot fast alle weiteren bis Februar geplanten Messen und Events zum Opfer.

Aktuell habe die Genossenschaft ihre operative Geschäftstätigkeit auf das Nötigste reduziert. Die grosszügige Infrastruktur stehe weiterhin zur Verfügung für Sessionen des Stadt- und Kantonsparlaments und allfällige weitere Nutzungen im Rahmen der Corona-Verordnung des Bundes. In der Mitteilung hält die Genossenschaft indes fest:

«Die weitere Entwicklung ist im Moment nicht abschätzbar.»

Über die Durchführung der Immo Messe Schweiz und der OFFA wird im Januar entschieden.

Reorganisation und Strategie der Olma Messen

Die Zeit des operativen Stillstands sei von den Olma Messen St.Gallen genutzt worden, um die im Sommer 2020 angestossene Reorganisation des Unternehmens voranzutreiben. Zu diesem Zweck würden die internen Prozesse analysiert und neu eingeordnet: «Die Olma Messen St.Gallen werden mit schlankerer und effizienterer Struktur aus der Krise hervorgehen, welche es erlaubt, sich rasch und flexibel auf die wandelnden Bedürfnisse des Marktes und der Kunden einzustellen.»

Christine Bolt, Direktorin der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Die langfristige Strategie der Olma Messen St.Gallen wird von der Unternehmensreform und von der Coronapandemie nicht infrage gestellt. Man sei überzeugt, dass Messen und Events auch in Zukunft wichtige Marketinginstrumente bleiben. Direktorin Christine Bolt sagt dazu:

«Die Menschen haben in diesem Krisenjahr die Erfahrung gemacht, dass mit digitalen Mitteln wichtige Geschäftsprozesse aufrechterhalten und persönliche Interaktionen sichergestellt werden können.»

Auch die Olma Messen haben davon sehr profitiert. Trotzdem könne nichts den direkten Kontakt, die menschliche Nähe und das Zusammengehörigkeitsgefühl ersetzen, welche Messen und Veranstaltungen prägen und die man in der Zeit der Pandemie so vermisse. Innerhalb des Unternehmens sei man überzeugt, dass sich deren Kunden – Besucher und Aussteller von Fach- und Publikumsmessen sowie die Veranstalter von allen Arten von Events – nach der Normalisierung der Situation wieder mit Freude bei den Olma Messen einfinden werden, um ihren Geschäften nachzugehen, aber auch um gemeinsam zu feiern.

Gut gewappnet ins neue Jahr 2021

Damit die Olma Messen St.Gallen für diesen Moment vorbereitet sind, würden auch in der Krise die strategischen Initiativen weitergeführt. Diese haben zum Ziel, bestehende Messen den Erfordernissen der Zeit anzupassen und neue Veranstaltungsformate zu entwickeln. Mit der Eventagentur Volt Events können Geschäftskunden bei all ihren Aktivitäten standortunabhängig unterstützt werden. Für Messebesucher würden ausserdem ergänzende digitale Angebote geschaffen. Und auch die Bauarbeiten an der Autobahnüberdeckung und der neuen Halle 1 würden planmässig weitergeführt.

Der reduzierte Messe- und Veranstaltungsbetrieb hat sogar dazu geführt, dass die Bauarbeiten deutlich schneller vorankommen als geplant. Rückblickend werde das Jahr 2020 für die Olma Messen St.Gallen nicht nur als das Jahr der schwersten Krise seit ihrem Bestehen in Erinnerung bleiben. Man werde sich auch daran erinnern, dass in diesem Jahr die Bewährungsprobe für eine langjährige Freundschaft bestanden wurde. Eine Freundschaft, welche die Olma Messen mit den Vertretern ihrer Eigner, mit den Behörden der Stadt und der OLMA-Kantone, und letztlich mit allen Ostschweizern, die in irgendeiner Form mit ihr verbunden sind, zu pflegen suchen.

Weil so vieles in diesem Jahr anders ist, kommen auch die Festtags-Glückwünsche zum Jahresende in neuer Form daher. Die Lernenden der Olma Messen St.Gallen, deren Ausbildung durch die Coronakrise massgeblich betroffen ist, haben in eigener Regie ein Video produziert und sagen damit im Namen des gesamten Teams allen Unterstützern des Unternehmens Danke: