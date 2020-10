Geniessen Sie noch die letzten warmen Stunden – der Frost kommt bald bis ins Mittelland Das rekordwarme Jahr 2020 steuert langsam aber sicher auf die kalte Jahreszeit zu. Von Freitag auf Samstag sinken die Temperaturen drastisch, es kann zum ersten Bodenfrost in tieferen Lagen kommen.

Nicht bloss auf dem Säntis: Dieses Wochenende könnte der Frost auch unter 1000 Meter ansetzen. Screenshot saentis.roundshot.com

(08. Oktober 2020, 07:40)

Als ein besonders erfreuliches Jahr wird das Jahr 2020 coronabedingt kaum in Erinnerung bleiben. Wettermässig jedoch schon. An Sonnenschein mangelte es heuer nicht. Nach dem mildesten Winter und dem drittwärmsten Frühling seit Messbeginn mündete ein langer Sommer in goldenem Herbst. Dessen Ende scheint jetzt langsam aber sicher in Sicht – am Samstag erreicht die Ostschweiz eine Kaltfront, die unter Umständen auch in tiefer gelegenen Gebieten den ersten Bodenfrost bringen könnte.

Die Temperatur sinke vom Freitagmittag bis Samstagabend in St. Gallen um zehn Grad. Am Wochenende dürfte es noch fünf Grad geben. Dabei sei es bewölkt und regnerisch, sagt Sarah Schöpfer von MeteoSchweiz. Sollte es in der Nacht auf Sonntag aufklaren, könne durchaus auch in den Gebieten unter 1000 Metern über Meer die Temperatur in Bodennähe unter null Grad sinken. Bleibe es bewölkt, komme der Frost nicht bis in die niedrigeren Gebiete. Denn Wolken wirkten wie eine Decke: Sie absorbieren die vom Erdboden aufsteigende Wärme und «senden» diese zum Boden zurück. Ist es hingegen klar, entweicht die Wärme ungehindert in die Atmosphäre und der Boden kühlt ab.



Das Gemüse aus dem Garten holen

Die Zeit sei also gekommen, das Gemüse aus dem Garten zu ernten, sagt Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin vom Gartencenter Rutishauser in Wil. Tomaten, Peperoni, Gurken und Zucchini seien besonders anfällig auf Kälte und könnten auch im Haus noch ausreifen. Auch Pflanzen wie etwa Geranien seien äusserst kälteempfindlich. Palmenartige Gewächse hingegen tue ein Kälteschock ab und zu sogar gut. Sie könnten vorerst draussen gelassen werden, sagt Meier-Rutishauser.