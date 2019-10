Genervte Bergwirte und Wanderer, gestresste Wildtiere: Innerrhoden will Drohnenflüge über dem Alpstein verbieten

Während Innerrhoden ein Drohnenverbot über dem Alpstein in die Wege leitet, existiert ennet der Grenze zum Kanton Appenzell Ausserrhoden bereits eine derartige Flugverbotszone. Rund um die Schwägalp müssen Drohnen wegen einem sogenannten Jagdbanngebiet am Boden bleiben. Ansonsten existieren Drohnenverbotszonen in der Ostschweiz vor allem rund um Flugplätze. In einem Abstand von fünf Kilometern dürfen weder Drohnen noch Modellflugzeuge abheben.

Die schärfsten Restriktionen greifen entlang des Bodenseeufers. Von Frasnacht bis Rheineck müssen sich Drohnenpiloten zurückhalten. Rund um den Flugplatz Altenrhein gilt ein Flugverbot; in der sogenannten Kontrollzone der Anflugsschneise dürfen Drohnen nicht höher als 150 Meter steigen. Bei Steinach Rorschach und Staad sind Drohnenflüge zudem über dem See untersagt – wegen Wasser- und Zugvogelreservaten. Drohnenpiloten, die sich nicht an die Regeln halten, nehmen eine Busse in Kauf. Diese ist allerdings schwierig durchzusetzen.

Die Drohne stört, der Pilot bleibt unauffindbar

«Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die Drohnenpiloten ausfindig zu machen», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. 25 Meldungen mit Drohnen gingen im vergangenen Jahr bei der Kapo Thurgau ein. Die St.Galler Kollegen verzeichneten im gleichen Zeitraum elf Meldungen. Trafen die Beamten vor Ort ein, konnten sie die Kapitäne am Boden oft nicht mehr ausfindig machen.

Das Gros der Fälle betraf aber nicht Drohnen, die in Verbotszonen durch die Lüfte schwirrten. Vielmehr fühlen sich Privatpersonen durch Drohnen belästigt – weil diese ihr Haus überflogen oder vor dem Wohnungsfenster schwebten. «Die Leute möchten nicht, dass sie oder ihr Grundstück ohne Einwilligung gefilmt werden», sagt Roth. Die meisten verzichteten jedoch auf eine Anzeige. In St.Gallen gab es im Jahr 2018 nur eine Verzeigung wegen einer Drohne.

Leserreporter überfliegen Tatorte

Für die Kantonspolizei St.Gallen sind Drohnen vor allem an Unfall- oder Tatorten ein Problem. «Wir müssen bei der polizeilichen Arbeit und dem Persönlichkeitsschutz von Opfern berücksichtigen, dass wir von oben beobachtet werden», sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Die Polizei schützt deshalb Tatorte so schnell wie möglich mit Zelten. «Früher hatte man mehr Zeit dafür, bis Journalisten einen Helikopter mieteten und den Tatort überflogen», sagt Krüsi. «Heute ist jeder Leserreporter auch ein Journalist.»

Eine Handvoll Vorfälle verzeichnet die Firma Skyguide jährlich, in denen Drohnen widerrechtlich rund um Ostschweizer Flugplätze unterwegs sind. Meist haben die unerlaubten Flüge keine Konsequenzen auf den Flugverkehr. Mit einer Ausnahme: Weil ein Drohnenpilot einen startenden Jet von vorne filmen wollte, konnte eine Passagiermaschine in Altenrhein nicht abheben. (Noemi Heule)