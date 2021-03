Genderdebatte HSG-Studierende stimmen gegen Namensänderung: Studentenschaft wird nicht in die gendergerechte Form Studierendenschaft umbenannt Nach einer jahrelangen Debatte haben sich die Studentinnen und Studenten der Universität St. Gallen mit 53 Prozent gegen eine Umbenennung der Studentenschaft in Studierendenschaft ausgesprochen. Zum ersten Mal wurde diese Frage in einer Urabstimmung geklärt.

Die Studentenschaft der Universität St.Gallen wird ihren Namen vorerst nicht ändern. Bild: Michel Canonica

Von Montag bis Donnerstag haben die Studierenden an der HSG unter anderem über die Namensänderung ihrer Studentenschaft abgestimmt. Am Freitagmittag gab die Studentenschaft der Universität St.Gallen (SHSG) die Resultate der Urabstimmung bekannt. Die Namensänderung von Studentenschaft zu Studierendenschaft wurde mit 53,31 Prozent der Stimmen abgelehnt, wie die Studierendenzeitschrift Prisma berichtet. Die Änderung der SHSG-Statuten in eine genderneutrale Form wurde hingegen mit 52,78 Prozent der Stimmen angenommen.

Die Wahlbeteiligung unter den Studierenden war mit insgesamt 11,34 Prozent eher tief. Der Frauenanteil unter den Studierenden an der HSG liegt bei 35 Prozent. An anderen Schweizer Hochschulen liegt dieser bei durchschnittlich 52 Prozent.

Des Weiteren wurde die neue englische Übersetzung der SHSG-Statuten mit 70,41 Prozent der Stimmen klar angenommen. Bei einer nicht-verbindlichen Umfrage sprach sich die Mehrheit gegen eine Verwendung des Namens «Student Union» aus.

