auffrischung Gemeindeseiten, Vereinsbeiträge, Online-Petitionen und Design: Das alles ist neu auf tagblatt.ch und auf unserer App Seit Mittwochmittag präsentieren sich das Newsportal tagblatt.ch sowie unsere App in einem neuen Kleid. Mit der visuellen Auffrischung einher gehen neue Angebote. Eins davon: Vereine und Institutionen können ihre Beiträge selber auf unsere neu geschaffenen Gemeindeseiten hochladen.

Der optische Auftritt von Website und App ist aufgefrischt worden. Generell setzen wir auf der Startseite neu auf eine noch grosszügigere Präsentation unserer besten Inhalte statt auf die Abbildung kleinteiliger Ressortstrukturen. So sind beispielsweise die Inhalte der Ressorts Ostschweiz, Wirtschaft Ostschweiz und Ostschweizer Kultur neu unter «Ostschweiz» in einem einzigen Bereich zusammengefasst.

Dasselbe gilt für den Bereich «Die Schweiz und die Welt», wo Sie Geschichten aus den Ressorts Inland, Ausland und Wirtschaft vereint finden. Jene Leserinnen und Leser, welche gezielt Inhalte aus den einzelnen Ressorts respektive aus ihrem spezifischen Interessenbereich ansteuern wollen, können dies selbstverständlich weiterhin über die Navigation tun.

Ganz neu im Angebot ist der Gemeindebereich: Unsere Leserinnen und Leser können gezielt eine Gemeinde aus unserem Einzugsgebiet ansteuern, für deren Inhalte sie sich interessieren. Wollen Sie auf einen Blick sehen, was in der Stadt St.Gallen, in Weinfelden oder in Herisau in der letzten Zeit gelaufen ist? Möchten Sie wissen, was in Uzwil, Wattwil oder Rorschach Schlagzeilen gemacht hat? Wählen Sie zuoberst auf unserer Website beziehungsweise der App die Gemeinde Ihres Interesses aus – so gelangen Sie direkt zur entsprechenden Übersichtsseite. Dort finden Sie Berichte vereint, die auf unserem Portal über die entsprechenden Ortschaften erschienen sind.

Auf diesen Gemeindeseiten ist neben den redaktionellen Berichten auch genügend Platz für News und Berichte von Vereinen, Organisationen und Institutionen. Die entsprechenden Texte können kostenlos mit passenden Bildern hochgeladen werden. Und so funktioniert es:

Navigieren Sie auf die Seite Ihrer Gemeinde

Klicken Sie oben auf den Button «Leserbeitrag»

Erfassen Sie Ihre Kontaktdaten

Laden Sie Ihren Text und ein passendes Bild in unserem Editor hoch

Die entsprechenden Beiträge werden dann, speziell ausgewiesen, auf der entsprechenden Gemeindeseite publiziert.

Mit diesem neuen Angebot unterstreichen wir unsere lokale Verwurzelung und die grosse Bedeutung, welche regionale Berichterstattung als Teil der Publizistik von CH Media hat. Mit Ihren Leserbeiträgen leisten Sie einen wichtigen Anteil – herzlichen Dank!

Eine weitere Neuerung betrifft die Integration des Portals petitio.ch auf unserer Website sowie der App. Petitio.ch ermöglicht es jeder in der Schweiz wohnhaften Person, eine Online-Petition auf Gemeindeebene zu starten. Dies ist per sofort nun auch für die Gemeinden unseres Einzugsgebietes in der Ostschweiz möglich.

Egal ob Sie Unterschriften für einen Fussgängerstreifen an einer gefährlichen Strasse in Romanshorn oder für die Abschaffung von Parkplätzen in Gossau sammeln möchten: Sie können das auf petitio.ch tun. Nach einer Sichtung durch die Redaktion wird das entsprechende Begehren freigeschaltet und kann auch auf den sozialen Medien geteilt werden.

Eine Petition muss innert 30 Tagen eine bestimmte Anzahl Stimmen gesammelt haben, um als erfolgreich zu gelten. Wird die entsprechende Hürde übersprungen, löst unsere Zeitung einen Brief an die Verantwortungsträger der jeweiligen Gemeinde mit der Bitte um eine Stellungnahme aus. Unser Portal beziehungsweise die Zeitung kann bei Bedarf über die lancierten Petitionen berichten.

Nicht nur mit dem Hochladen von Beiträgen von Vereinen und Institutionen oder dem Lancieren einer Online-Petition können Sie auf tagblatt.ch aktiv werden. Wenn Sie etwas Spannendes beobachtet haben, können Sie uns Ihre Bilder und Videos über die Leserreporter-Funktion einsenden. Für Videos, die wir publizieren, bezahlen wir ein Honorar von 50 Franken – Sie können uns Videos auch per Whatsapp schicken. In diesem Fall werden wir Sie kontaktieren.

Ihre Bilder und Videos helfen mit, das Geschehen in der Region umfassend öffentlich und transparent zu machen. Es ist uns ein Anliegen, dass Leserreporterinnen und -reporter beim Fotografieren und Filmen die Arbeit von Sicherheits- und Rettungskräften sowie den Verkehrsfluss nicht behindern, auf die Privatsphäre Dritter Rücksicht nehmen und generell nicht gegen Gesetze verstossen. Wir weisen darauf hin, dass Zeugen eines Unfalls verpflichtet sind, erste Hilfe zu leisten und die Polizei (117) zu informieren.

Und zum Schluss noch ein Tipp: Halten Sie das Handy beim Filmen quer.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Vergnügen auf tagblatt.ch.