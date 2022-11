Unihockey – Damen UPL Zug United setzt Siegesserie auch gegen Waldkirch-St. Gallen fort Zug United reiht Sieg an Sieg: Gegen Waldkirch-St. Gallen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zug United: Isabelle Gerig brachte ihre Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Isabelle Gerig für Zug United auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade vier Minuten. Denisa Ratajova baute in der 30. Minute die Führung für Zug United weiter aus (3:0).

In der 35. Minute verkleinerte Shannon Brändli den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 1:3. Denisa Ratajova baute in der 42. Minute die Führung für Zug United weiter aus (4:1). Zug United erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Sabrina Ott weiter auf 5:1.

Andrina Kiser baute in der 50. Minute die Führung für Zug United weiter aus (6:1). Isabelle Gerig schoss das 7:1 (55. Minute) für Zug United und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.sie Traf zum dritten Mal.

Denisa Ratajova mit fünf Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Zug United: Einen Traumtag hat Denisa Ratajova mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Stark aufgetrumpft hat Isabelle Gerig mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) abgeliefert. Weiter hat sich Ivana Supakova mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Shannon Brändli zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei Zug United wurde diese Ehre Denisa Ratajova zuteil.

Zug United verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat zwölf Punkte. Zug United spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FB Riders DBR (Platz 9). Die Partie findet am Sonntag (20. November) statt (13.00 Uhr, Stadthalle Zug (Herti) Zug).

In der Tabelle liegt Waldkirch-St. Gallen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Waldkirch-St. Gallen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Red Ants Winterthur (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.