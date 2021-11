Abstimmung Zihlschlacht-Sitterdorf entscheidet sich knapp für das Covid-Gesetz Hier finden Sie die Details zum Resultat in der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf an diesem Abstimmungssonntag.

Die Ergebnisse in Zihlschlacht-Sitterdorf: 69.7 Prozent Nein zum Covid-Gesetz

(chm)

Mit einem Unterschied von nur gerade 40 Stimmen hat Zihlschlacht-Sitterdorf das Covid-Gesetz befürwortet. 600 Personen sagten Ja, 560 stimmten Nein. Das entspricht 51.7 Prozent Ja.

Zum Covid-Gesetz kam es in Zihlschlacht-Sitterdorf zu einem Meinungsumschwung. Im Juni hatte die Bevölkerung das Gesetz noch mit 58.4 Prozent Nein abgelehnt.

Stimmbeteiligung weit über Durchschnitt

Mit 70.7 Prozent lag die Stimmbeteiligung beim Covid-Gesetz in Zihlschlacht-Sitterdorf deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. An den Abstimmungen seit 1990 beteiligten sich in der Gemeinde im Schnitt jeweils rund 44 Prozent der Stimmberechtigten.

In der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf hat es ein deutliches Nein gegeben zur Justizinitiative. 69.7 Prozent lehnten die Vorlage ab.

Zur Pflegeinitiative hat eine Mehrheit in Zihlschlacht-Sitterdorf ein Ja eingelegt. Der Ja-Anteil betrug 59 Prozent.

Folgt mehr... nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.