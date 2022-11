Unihockey – Damen UPL Wizards Bern Burgdorf gewinnt klar gegen Waldkirch-St. Gallen Sieg für Wizards Bern Burgdorf: Gegen Waldkirch-St. Gallen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 7:2.

(chm)

Den Auftakt machte Michelle Kunz, die in der 8. Minute für Wizards Bern Burgdorf zum 1:0 traf. In der 12. Minute traf Saskia Schnyder für Waldkirch-St. Gallen zum 1:1-Ausgleich. Anja Wyss erzielte in der 17. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wizards Bern Burgdorf.

Zum Ausgleich für Waldkirch-St. Gallen traf Shannon Brändli in der 28. Minute. Annika Dierks brachte Wizards Bern Burgdorf 3:2 in Führung (44. Minute). Mit ihrem Tor in der 53. Minute brachte Anja Wyss Wizards Bern Burgdorf mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Anja Wyss für Wizards Bern Burgdorf auf 5:2. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade zwei Minuten. Ramona Bieri baute in der 58. Minute die Führung für Wizards Bern Burgdorf weiter aus (6:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Anja Wyss in der 60. Minute, als sie für Wizards Bern Burgdorf zum 7:2 traf.sie Traf zum vierten Mal.

Anja Wyss mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Wizards Bern Burgdorf: Das Spiel wird Anja Wyss mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich L. Von Arx mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Wizards Bern Burgdorf auf Rang 7. Das Team hat zwölf Punkte. Wizards Bern Burgdorf trifft im nächsten Spiel zuhause auf Red Ants Winterthur (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Dezember statt (16.00 Uhr, Neue Schützenmatt Burgdorf).

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Unihockey Berner Oberland (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (19.00 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.