Unihockey – Herren UPL Waldkirch-St. Gallen holt sich drei Punkte gegen Zug United Waldkirch-St. Gallen gewinnt am Samstag zuhause gegen Zug United 7:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zug United: Johan Larsson brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Ra. Chiplunkar durch seinen Treffer für Waldkirch-St. Gallen in der 4. Minute her. In der 4. Minute war es an Noel Knüsel, Zug United 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 9, als Pablo Mariotti für Waldkirch-St. Gallen erfolgreich war. Ra. Chiplunkar schoss Waldkirch-St. Gallen in der 13. Minute zur 3:2-Führung. Wiederum Ra. Chiplunkar erhöhte in der 25. Minute auf 4:2 für Waldkirch-St. Gallen.

Nik Odermatt baute in der 26. Minute die Führung für Waldkirch-St. Gallen weiter aus (5:2). Anton Akerlund verkürzte in der 33. Minute den Rückstand von Zug United auf 3:5. In der 36. Minute gelang Zug United (Manuel Staub) der Anschlusstreffer (4:5).

Pablo Mariotti sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Waldkirch-St. Gallen. Dank dem Treffer von Robin Nilsberth (54.) reduzierte sich der Rückstand für Zug United auf ein Tor (5:6). Das letzte Tor der Partie fiel in der 57. Minute, als Roman Mittelholzer für Waldkirch-St. Gallen auf 7:5 erhöhte.

Roman Mittelholzer mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Das Spiel werden Roman Mittelholzer mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Ra. Chiplunkar mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Pablo Mariotti mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tuukka Kivioja mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zug United: Das Spiel wird Robin Nilsberth mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Anton Akerlund mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Roman Mittelholzer zum besten Spieler von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei Zug United wurde diese Ehre Manuel Staub zuteil.

Unverändert liegt Waldkirch-St. Gallen auf Rang 6. Das Team hat 36 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Waldkirch-St. Gallen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team HC Rychenberg Winterthur. Das Spiel findet am 11. Februar statt (18.00 Uhr, AXA Arena Winterthur).

In der Tabelle liegt Zug United weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 33 Punkte. Für Zug United geht es daheim gegen Chur Unihockey (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Februar statt (16.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

