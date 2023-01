Unihockey – Herren UPL Waldkirch-St. Gallen gewinnt klar gegen Tigers Langnau Waldkirch-St. Gallen behielt im Spiel gegen Tigers Langnau am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Ra. Chiplunkar, der in der 6. Minute für Waldkirch-St. Gallen zum 1:0 traf. In der 21. Minute baute Pablo Mariotti den Vorsprung für Waldkirch-St. Gallen auf zwei Tore aus (2:0). Thomas Gfeller sorgte in der 48. Minute für Tigers Langnau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Severin Moser sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Waldkirch-St. Gallen. Tuukka Kivioja schoss das 4:1 (58. Minute) für Waldkirch-St. Gallen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Stefan Schiess mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Stefan Schiess mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Roman Beck zum besten Spieler von Tigers Langnau gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Severin Moser zuteil.

In der Tabelle liegt Waldkirch-St. Gallen weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 27 Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es auf fremdem Terrain gegen SV Wiler-Ersigen (Platz 2) weiter. Das Spiel findet am 22. Januar statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Tigers Langnau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat 30 Punkte. Die nächste Partie für Tigers Langnau steht in einem Heimspiel gegen Chur Unihockey (Platz 12) an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Januar (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.