Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Rheintal Gators mit Sieg gegen UH Red Lions Frauenfeld Unihockey Rheintal Gators behielt im Spiel gegen UH Red Lions Frauenfeld am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:6.

Das Skore eröffnete Malik Müller in der 2. Minute. Er traf für Unihockey Rheintal Gators zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Rheintal Gators stellte Timon Graf in Minute 5 her. Dank dem Treffer von Nicolas Gassmann (13.) Reduzierte sich der Rückstand für UH Red Lions Frauenfeld auf ein Tor (1:2).

In der 16. Minute traf Marc Pfister für UH Red Lions Frauenfeld zum 2:2-Ausgleich. In der 30. Minute war es an Luca Maurer, UH Red Lions Frauenfeld 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Cedric Siegrist durch seinen Treffer für Unihockey Rheintal Gators in der 39. Minute her.

Lasse Paus erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Unihockey Rheintal Gators. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 45. Minute, als Marc Pfister für UH Red Lions Frauenfeld traf. Pascal Frei schoss Unihockey Rheintal Gators in der 48. Minute zur 5:4-Führung.

Luca Bischof erhöhte in der 50. Minute zur 6:4-Führung für Unihockey Rheintal Gators. Der Anschlusstreffer für UH Red Lions Frauenfeld zum 5:6 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war wiederum Marc Pfister. In der 57. Minute baute Lasse Paus den Vorsprung für Unihockey Rheintal Gators auf zwei Tore aus (7:5). Andrin Farner erzielte in der 59. Minute den Anschlusstreffer zum 6:7 für UH Red Lions Frauenfeld. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Cedric Siegrist mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Das Spiel werden Cedric Siegrist mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Lasse Paus mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Malik Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Pascal Frei mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Marc Pfister mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Nico Forster mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Raphael Sager mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Rheintal Gators verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat 18 Punkte. Für Unihockey Rheintal Gators geht es auswärts gegen Glattal Falcons (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 17. Dezember statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

In der Tabelle liegt UH Red Lions Frauenfeld weiterhin auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. Mit dem fünftplatzierten Jona-Uznach Flames kriegt es UH Red Lions Frauenfeld als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (18.00 Uhr, Turnhalle Haslen Uznach).

