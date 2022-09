Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Rheintal Gators mit Sieg gegen UH Appenzell Unihockey Rheintal Gators behielt im Spiel gegen UH Appenzell am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:6.

Den Auftakt machte Kaj Oehler, der in der 6. Minute für Unihockey Rheintal Gators zum 1:0 traf. UH Appenzell glich in der 9. Minute durch Maurin Dörig aus. In der 13. Minute war es an Pascal Frischknecht, UH Appenzell 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand stellte Malik Müller durch seinen Treffer für Unihockey Rheintal Gators in der 15. Minute her. Lasse Paus traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Unihockey Rheintal Gators. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Unihockey Rheintal Gators stellte Janis Kurzmann in Minute 23 her.

Unihockey Rheintal Gators erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Nicolas Wyss weiter auf 5:2. In der 30. Minute verkleinerte Pascal Frischknecht den Rückstand von UH Appenzell auf 3:5. Lasse Paus baute in der 46. Minute die Führung für Unihockey Rheintal Gators weiter aus (6:3).

In der 48. Minute verkleinerte J. Untersander den Rückstand von UH Appenzell auf 4:6. Der Anschlusstreffer für UH Appenzell zum 5:6 kam in der 48. Minute. Verantwortlich dafür war Aurel Sutter. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 55, als Mauro Neff für UH Appenzell erfolgreich war. In der 58. Minute schoss Ramon Hunziker Unihockey Rheintal Gators in Führung. Es war der Siegtreffer.

Malik Müller mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Das Spiel wird Malik Müller mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Lasse Paus mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nicolas Wyss mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Ramon Hunziker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel wird Pascal Frischknecht mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Fabian Anderegg mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Rheintal Gators liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Unihockey Rheintal Gators spielt zum nächsten Mal auswärts gegen UHC Herisau. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

UH Appenzell steht mit null Punkten auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es UH Appenzell auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn Jona-Uznach Flames zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (19.00 Uhr, Sporthalle Grünfeld Jona).

