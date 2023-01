Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Rheintal Gators gewinnt klar gegen Vipers InnerSchwyz Unihockey Rheintal Gators gewinnt am Samstag zuhause gegen Vipers InnerSchwyz 5:2.

(chm)

Lasse Paus eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Unihockey Rheintal Gators das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Kaj Oehler Unihockey Rheintal Gators mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Wiederum Kaj Oehler erhöhte in der 25. Minute auf 3:0 für Unihockey Rheintal Gators.

Lasse Paus baute in der 47. Minute die Führung für Unihockey Rheintal Gators weiter aus (4:0). In der 47. Minute verkleinerte Pascal Holdener den Rückstand von Vipers InnerSchwyz auf 1:4. Unihockey Rheintal Gators erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Cedric Siegrist weiter auf 5:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marco Bachmann in der 59. Minute für Vipers InnerSchwyz auf 2:5.

Kaj Oehler mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Kaj Oehler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Lasse Paus mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Unihockey Rheintal Gators auf Rang 7. Das Team hat 21 Punkte. Unihockey Rheintal Gators spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Bülach Floorball (Platz 4). Die Partie findet am 14. Januar statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Unverändert liegt Vipers InnerSchwyz auf Rang 10. Das Team hat 15 Punkte. Vipers InnerSchwyz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Jona-Uznach Flames (Platz 5). Das Spiel findet am 21. Januar statt (18.30 Uhr, Sporthalle Grünfeld Jona).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.