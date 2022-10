Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Rheintal Gators beendet Niederlagenserie gegen Glattal Falcons Sieg für Unihockey Rheintal Gators nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Glattal Falcons gewinnt Unihockey Rheintal Gators am Samstag zuhause 6:3.

(chm)

Den Auftakt machte Nicola Bischof, der in der 2. Minute für Unihockey Rheintal Gators zum 1:0 traf. Unihockey Rheintal Gators baute die Führung in der 4. Minute (Rjano Ryser) weiter aus (2:0). Rjano Ryser erzielte nur zwei Minuten später auch das 3:0 für Unihockey Rheintal Gators.

Christian Peduzzi verkürzte in der 12. Minute den Rückstand von Glattal Falcons auf 1:3. In der 14. Minute gelang Glattal Falcons (Cyril Zolliker) der Anschlusstreffer (2:3). Malik Müller sorgte in der 21. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Unihockey Rheintal Gators.

Unihockey Rheintal Gators erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Tim Blaser weiter auf 5:2. Nicola Bischof baute in der 52. Minute die Führung für Unihockey Rheintal Gators weiter aus (6:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fabian Zolliker in der 58. Minute für Glattal Falcons auf 3:6.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nicola Bischof mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Rjano Ryser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Malik Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Glattal Falcons: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Cyril Zolliker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Kenta Ramsauer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Rheintal Gators verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel trifft Unihockey Rheintal Gators in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Vipers InnerSchwyz. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

In der Tabelle verliert Glattal Falcons Plätze und zwar von Rang 6 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Auf Glattal Falcons wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team Jona-Uznach Flames, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Turnhalle Haslen Uznach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.