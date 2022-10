Unihockey – Herren UPL UHC Uster sorgt bei Waldkirch-St. Gallen für Überraschung UHC Uster hat am Sonntag gegen Waldkirch-St. Gallen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team 3:2. Für [[wg.team_1_short]] war es zugleich der erste Saisonsieg im siebten Spiel.

(chm)

Marco Klauenbösch eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für UHC Uster das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 24. Minute brachte Markus Kulmala UHC Uster mit zwei Treffern 2:0 in Führung. UHC Uster erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Claudio Schmid weiter auf 3:0.

In der 43. Minute verkleinerte Mike Zahner den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 1:3. Auch der Anschlusstreffer für Waldkirch-St. Gallen in der 53. Minute ging auf das Konto von Mike Zahner.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für UHC Uster: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marco Klauenbösch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Markus Kulmala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Uster verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat fünf Punkte. UHC Uster spielt zum nächsten Mal daheim gegen Tigers Langnau (Platz 6). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Buchholz Uster).

Unverändert liegt Waldkirch-St. Gallen auf Rang 7. Das Team hat sieben Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Waldkirch-St. Gallen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Unihockey Basel Regio (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.