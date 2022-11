Unihockey – Herren UPL UHC Uster bezwingt auswärts Floorball Thurgau UHC Uster gewinnt am Sonntag auswärts gegen Floorball Thurgau 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Silas Fitzi in der 9. Minute. Er traf für Floorball Thurgau zum 1:0. Gleichstand war in der 9. Minute hergestellt: Patrik Doza traf für UHC Uster. In der 20. Minute gelang Claudio Schmid der Führungstreffer zum 2:1 für UHC Uster.

Mit seinem Tor in der 24. Minute brachte Patrik Doza UHC Uster mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Patrik Doza war es auch, der in der 39. Minute UHC Uster weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 4:1. Silas Fitzi verkürzte in der 44. Minute den Rückstand von Floorball Thurgau auf 2:4.

In der 52. Minute gelang Floorball Thurgau (Levin Peter) der Anschlusstreffer (3:4). In der 58. Minute sorgte nochmals Patrik Doza für den Schlusspunkt: er traf zum 5:3 für UHC Uster.

Patrik Doza mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Uster: Einen Traumtag hat Patrik Doza mit fünf Punkten (Tore: 4, Assists: 1) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Martin Prazan mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Silas Fitzi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Eero Kuutsa mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Silas Fitzi zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei UHC Uster wurde diese Ehre Patrik Doza zuteil.

Unverändert liegt UHC Uster auf Rang 12. Das Team hat acht Punkte. UHC Uster spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Chur Unihockey (Platz 9). Die Partie findet am Donnerstag (1. Dezember) statt (20.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Floorball Thurgau rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 11. Das Team hat neun Punkte. Mit dem fünftplatzierten Tigers Langnau kriegt es Floorball Thurgau als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Donnerstag (1. Dezember) statt (20.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.