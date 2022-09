Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland siegt im ersten Spiel gegen RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen RD March-Höfe Altendorf setzt es zuhause einen 5:4-Sieg ab.

(chm)

Den Auftakt machte Lukas Jalovy, der in der 14. Minute für UHC Sarganserland zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Sarganserland stellte Christof Marugg in Minute 17 her. In der 29. Minute gelang RD March-Höfe Altendorf (Aki Kolari) der Anschlusstreffer (1:2).

Nach nur sieben Minuten glich wiederum Aki Kolari das Spiel für RD March-Höfe Altendorf aus. Das Tor von Jan Wittenwiler in der 37. Minute bedeutete die 3:2-Führung für RD March-Höfe Altendorf. Sechs Minuten dauerte es, ehe Jan Wittenwiler erneut erfolgreich war. Er traf in der 43. Minute zum 4:2 für RD March-Höfe Altendorf.

Fabian Beeler sorgte in der 59. Minute (58:22) für UHC Sarganserland für den Anschlusstreffer zum 3:4. Nur 30 Sekunden später glich wiederum Fabian Beeler das Spiel für UHC Sarganserland aus (58:52). Dominik Dietrich sorgte in der 60. Minute (59:56) für die entscheidende Führung zu Gunsten von UHC Sarganserland. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Fabian Beeler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Aki Kolari mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jan Wittenwiler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Sarganserland liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. UHC Sarganserland trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team UHC Thun. Das Spiel findet am 17. September statt (20.00 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

In der Tabelle steht RD March-Höfe Altendorf nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Auf RD March-Höfe Altendorf wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das Team Kloten-Dietlikon Jets. Das Spiel findet am 18. September statt (20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.