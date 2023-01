Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland setzt Siegesserie auch gegen Regazzi Verbano UH Gordola fort UHC Sarganserland setzt seine Siegesserie auch gegen Regazzi Verbano UH Gordola fort. Das 8:5 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Gian Candrian, der in der 4. Minute für UHC Sarganserland zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 6. Minute hergestellt: Noel Frapolli traf für Regazzi Verbano UH Gordola. Christof Marugg brachte UHC Sarganserland 2:1 in Führung (14. Minute).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für UHC Sarganserland stellte Jakob Karlsson in Minute 16 her. Joel Prato sorgte in der 22. Minute für Regazzi Verbano UH Gordola für den Anschlusstreffer zum 2:3. UHC Sarganserland baute die Führung in der 31. Minute (Christof Marugg) weiter aus (4:2).

Dank dem Treffer von Joel Prato (38.) reduzierte sich der Rückstand für Regazzi Verbano UH Gordola auf ein Tor (3:4). Alex Castellani glich in der 39. Minute für Regazzi Verbano UH Gordola aus. Es hiess 4:4. Matteo Nicoli traf in der 43. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für Regazzi Verbano UH Gordola.

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 43. Minute, als Gian Candrian für UHC Sarganserland traf. In der 45. Minute war es erneut Gian Candrian, der UHC Sarganserland mit seinem Tor 6:5 in Führung brachte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (7:5) für UHC Sarganserland stellte Dominik Dietrich in Minute 49 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Christof Marugg in der 58. Minute, als er für UHC Sarganserland zum 8:5 traf.er traf zum dritten Mal.

Christof Marugg mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel werden Christof Marugg mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Gian Candrian mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Joel Prato mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 36 Punkte. Für UHC Sarganserland geht es in einem Heimspiel gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Regazzi Verbano UH Gordola liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat 15 Punkte. Mit dem fünftplatzierten Kloten-Dietlikon Jets kriegt es Regazzi Verbano UH Gordola als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (19.30 Uhr, Pal. Gottardo CST Tenero).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.