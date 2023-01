Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland mit Sieg gegen Ticino Unihockey UHC Sarganserland behielt im Spiel gegen Ticino Unihockey am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:6.

(chm)

Das Skore eröffnete Mattia Gazzaniga in der 2. Minute. Er traf für Ticino Unihockey zum 1:0. Der Ausgleich für UHC Sarganserland fiel in der 3. Minute (Jakob Karlsson). In der 8. Minute gelang Tatu Kiipeli der Führungstreffer zum 2:1 für Ticino Unihockey.

In der 14. Minute baute Demis Monighetti den Vorsprung für Ticino Unihockey auf zwei Tore aus (3:1). In der 25. Minute gelang UHC Sarganserland (Lukas Jalovy) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 27, als Christof Marugg für UHC Sarganserland erfolgreich war.

In der 32. Minute war es an Tatu Kiipeli, Ticino Unihockey 4:3 in Führung zu bringen. In der 48. Minute traf Christof Marugg für UHC Sarganserland zum 4:4-Ausgleich. Mattia Pini brachte UHC Sarganserland 5:4 in Führung (50. Minute).

In der 54. Minute traf Mattia Gazzaniga für Ticino Unihockey zum 5:5-Ausgleich. Jakob Karlsson brachte UHC Sarganserland 6:5 in Führung (59. Minute). Demis Monighetti glich in der 60. Minute für Ticino Unihockey aus. Es hiess 6:6. In der Verlängerung entschied UHC Sarganserland das Spiel für sich. Das 7:6 erzielte Jakob Karlsson in der 70. Minute.

Christof Marugg mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Einen Traumtag hat Christof Marugg mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft haben Jakob Karlsson mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Lukas Jalovy mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen.

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel wird Tatu Kiipeli mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Demis Monighetti mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Mattia Gazzaniga mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Roope Kainulainen mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt UHC Sarganserland auf Rang 3. Das Team hat 38 Punkte. Auf UHC Sarganserland wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team Kloten-Dietlikon Jets, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

In der Tabelle verliert Ticino Unihockey Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat 32 Punkte. Ticino Unihockey spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UHC Lok Reinach (Platz 5). Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (18.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

