Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland mit Sieg gegen Floorball Fribourg Sieg für UHC Sarganserland: Gegen Floorball Fribourg gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Gian-Andrin Meiler in der 19. Minute. Er traf für UHC Sarganserland zum 1:0. Christof Marugg erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für UHC Sarganserland. Der Anschlusstreffer für Floorball Fribourg zum 1:2 kam in der 38. Minute. Verantwortlich dafür war Nelio Rottaris.

Nach nur zwei Minuten glich wiederum Nelio Rottaris das Spiel für Floorball Fribourg aus. In der 44. Minute gelang Basile Diem der Führungstreffer zum 3:2 für Floorball Fribourg. In der 46. Minute traf Jakob Karlsson für UHC Sarganserland zum 3:3-Ausgleich. Jakob Karlsson war auch gleich für die 4:3-Führung (51. Minute) für UHC Sarganserland verantwortlich.

Jakob Karlsson mit der beste Skorer

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Fribourg: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nelio Rottaris mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Stefan Krattinger zum besten Spieler von Floorball Fribourg gekürt. Bei UHC Sarganserland wurde diese Ehre Josef Mattle zuteil.

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 18 Punkte. Als nächstes trifft UHC Sarganserland auswärts mit Regazzi Verbano UH Gordola (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.30 Uhr, Pal. Gottardo CST Tenero).

Floorball Fribourg steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat zehn Punkte. Floorball Fribourg spielt zum nächsten Mal daheim gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 6). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.