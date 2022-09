Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland mit drei Punkten auswärts gegen UHC Thun UHC Sarganserland hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen UHC Thun setzt es auswärts ein 4:3 ab.

(chm)

Reto Graber eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für UHC Thun das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 7. Minute brachte Viktor Kopecky UHC Thun mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für UHC Sarganserland zum 1:2 kam in der 33. Minute. Verantwortlich dafür war Mattia Pini.

Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Reto Graber UHC Thun mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 39. Minute gelang UHC Sarganserland (Sascha Degiacomi) der Anschlusstreffer (2:3). Zum Ausgleich für UHC Sarganserland traf Lorenzo Compagnoni in der 40. Minute. Dominik Dietrich sorgte in der 50. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von UHC Sarganserland. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Sascha Degiacomi mit der beste Skorer

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Sascha Degiacomi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Thun: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Reto Graber mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht UHC Sarganserland nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). UHC Sarganserland trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team UHC Grünenmatt. Die Partie findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

UHC Thun steht mit drei Punkten auf Rang 7. Für UHC Thun geht es auf fremdem Terrain gegen Kloten-Dietlikon Jets weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Sporthalle Ruebisbach Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.