Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland gewinnt deutlich gegen UHT Eggiwil Sieg für UHC Sarganserland: Gegen UHT Eggiwil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 9:5.

UHC Sarganserland und UHT Eggiwil gingen mit einem Unentschieden von 2:2 in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel verschaffte sich dann UHC Sarganserland einen Vorteil und ging mit 5:3 in Führung. Im dritten Drittel vergrösserte UHC Sarganserland die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:5.

Jakob Karlsson mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Einen Traumtag hat Jakob Karlsson mit fünf Punkten (Tore: 3, Assists: 2) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Gian Candrian mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) abgeliefert. Weiter hat sich Fabian Beeler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHT Eggiwil: Das Spiel wird Jonas Wittwer mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (19.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

In der Tabelle liegt UHT Eggiwil weiterhin auf Rang 8. Das Team hat 14 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

