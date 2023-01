Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland gewinnt deutlich gegen Floorball Fribourg UHC Sarganserland behielt im Spiel gegen Floorball Fribourg am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Sarganserland: Lukas Jalovy brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Noah Ackermann sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Sarganserland. Lukas Jalovy baute in der 28. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (3:0).

UHC Sarganserland erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Livio Schlegel weiter auf 4:0. In der 33. Minute verkleinerte Luca Ritz den Rückstand von Floorball Fribourg auf 1:4. In der 37. Minute verkleinerte Eino Pesu den Rückstand von Floorball Fribourg auf 2:4.

Christof Marugg baute in der 58. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (5:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jakob Karlsson in der 60. Minute, als er für UHC Sarganserland zum 6:2 traf.

Lukas Jalovy mit zwei Skorerpunkten

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Noah Ackermann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lukas Jalovy zum besten Spieler von UHC Sarganserland gekürt. Bei Floorball Fribourg wurde diese Ehre Dario Hediger zuteil.

In der Tabelle liegt UHC Sarganserland weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 33 Punkte. Für UHC Sarganserland geht es in einem Heimspiel gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Floorball Fribourg steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 5). Das Team hat 26 Punkte. Für Floorball Fribourg geht es in einem Auswärtsspiel gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Ruebisbach Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.