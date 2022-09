Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland entscheidet Spitzenspiel gegen UHC Grünenmatt für sich UHC Sarganserland reiht Sieg an Sieg: Gegen UHC Grünenmatt hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 7:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Micha Lüthi in der 5. Minute. Er traf für UHC Grünenmatt zum 1:0. Joël Ruch sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Grünenmatt. Die 28. Minute brachte für UHC Sarganserland den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Lukas Jalovy.

Gleichstand stellte Gian-Luca Lanfranchi durch seinen Treffer für UHC Sarganserland in der 32. Minute her. In der 33. Minute war es an Ivano Torri, UHC Sarganserland 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 38. Minute, als Simon Gurtner für UHC Grünenmatt traf.

Ricardo Camenisch erzielte in der 48. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für UHC Sarganserland. Lorenzo Compagnoni sorgte in der 57. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für UHC Sarganserland. Fabian Beeler baute in der 58. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (6:3). Das letzte Tor der Partie erzielte Mattia Pini, der in der 59. Minute die Führung für UHC Sarganserland auf 7:3 ausbaute.

Lukas Jalovy mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel wird Lukas Jalovy mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Grünenmatt: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Joel Nyh mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Sarganserland verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Als nächstes trifft UHC Sarganserland auf fremdem Terrain mit UHC Lok Reinach (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (19.30 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

UHC Grünenmatt rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Auf UHC Grünenmatt wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team Kloten-Dietlikon Jets, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (20.00 Uhr, Forum Sumiswald AG Sumiswald).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.