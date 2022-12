Unihockey – Herren 1. Liga UHC Herisau siegt gegen UH Appenzell UHC Herisau gewinnt am Sonntag zuhause gegen UH Appenzell 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Michael Sutter, der in der 24. Minute für UH Appenzell zum 1:0 traf. Silas Stucki glich in der 29. Minute für UHC Herisau aus. Es hiess 1:1. Silas Stucki war auch gleich für die 2:1-Führung (44. Minute) für UHC Herisau verantwortlich.

Der Ausgleich für UH Appenzell fiel in der 44. Minute (Jonas Neff). In der 50. Minute gelang R. von Allmen der Führungstreffer zum 3:2 für UHC Herisau. Der Ausgleich für UH Appenzell fiel in der 53. Minute (Aldo Blaser). In der 54. Minute schoss Joel Conzett UHC Herisau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Silas Stucki mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Silas Stucki mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Aldo Blaser (Tor: 1, Assist: 0), Jonas Neff (Tor: 1, Assist: 0), Michael Sutter (Tor: 1, Assist: 0), Au. Sutter (Tor: 0, Assist: 1), J. Untersander (Tor: 0, Assist: 1) und Rico Zahner (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Michael Sutter zum besten Spieler von UH Appenzell gekürt. Bei UHC Herisau wurde diese Ehre Silas Stucki zuteil.

UHC Herisau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat 25 Punkte. Für UHC Herisau geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen Pfannenstiel Egg (Platz 2) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Januar (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

In der Tabelle liegt UH Appenzell weiterhin auf Rang 9. Das Team hat 15 Punkte. Für UH Appenzell geht es nach der Winterpause daheim gegen I. M. Davos-Klosters (Platz 3) weiter. Die Partie findet am 7. Januar statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

