Unihockey – Damen NLB UH Red Lions Frauenfeld sorgt bei Unihockey Basel Regio für Überraschung UH Red Lions Frauenfeld hat am Sonntag gegen Unihockey Basel Regio die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 6:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UH Red Lions Frauenfeld: Viviane Lenz brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Unihockey Basel Regio fiel in der 8. Minute (Jael Brönnimann). Cécile Müller brachte UH Red Lions Frauenfeld 2:1 in Führung (40. Minute).

Mirjam Neff erhöhte in der 42. Minute zur 3:1-Führung für UH Red Lions Frauenfeld. UH Red Lions Frauenfeld erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Viviane Lenz weiter auf 4:1. Lotta Bertschy verkürzte in der 43. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 2:4.

erneut Viviane Lenz baute in der 50. Minute die Führung für UH Red Lions Frauenfeld weiter aus (5:2). UH Red Lions Frauenfeld erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Mirjam Neff weiter auf 6:2. Nathalie Stocker verkürzte in der 57. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 3:6. Den Schlussstand stellte Nadia Kramer in der 60. Minute her, als sie für Unihockey Basel Regio auf 4:6 verkürzte.

Viviane Lenz mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Viviane Lenz mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Mirjam Neff mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jael Brönnimann (Tor: 1, Assist: 0), Lotta Bertschy (Tor: 1, Assist: 0), Nadia Kramer (Tor: 1, Assist: 0), Nathalie Stocker (Tor: 1, Assist: 0), Nelli Alanko (Tor: 0, Assist: 1) und Sonja Nivamo (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Nelli Alanko zur besten Spielerin von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei UH Red Lions Frauenfeld wurde diese Ehre Viviane Lenz zuteil.

Unverändert liegt UH Red Lions Frauenfeld auf Rang 8. Das Team hat neun Punkte. UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel auswärts auf Visper Lions (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. Dezember statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Unverändert liegt Unihockey Basel Regio auf Rang 2. Das Team hat 27 Punkte. Als nächstes tritt Unihockey Basel Regio auswärts gegen das drittplatzierte Team UH Lejon Zäziwil zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Dezember (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.