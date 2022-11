Unihockey – Damen NLB UH Red Lions Frauenfeld siegt nach fünf Niederlagen Erfolgserlebnis für UH Red Lions Frauenfeld: Nach fünf Niederlagen in Serie siegt das Team am Sonntag zuhause gegen UC Yverdon 2:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Coralie Pilet in der 10. Minute. Sie traf für UC Yverdon zum 1:0. Gleichstand stellte Pearl-Alanis George durch ihren Treffer für UH Red Lions Frauenfeld in der 31. Minute her. In der 31. Minute schoss Stefanie Meister UH Red Lions Frauenfeld in Führung. Es war der Siegtreffer.

Beste Skorerin bucht einen Punkt

Nach dem Spiel wurde Mirjam Neff zur besten Spielerin von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei UC Yverdon wurde diese Ehre Aurélie Köhli zuteil.

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat sechs Punkte. UH Red Lions Frauenfeld tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 27. November statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

In der Tabelle liegt UC Yverdon weiterhin auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. UC Yverdon spielt zum nächsten Mal daheim gegen Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 7). Das Spiel findet am 27. November statt (18.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.