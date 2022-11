Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell verliert gegen Seriensieger Bassersdorf Nürensdorf Bassersdorf Nürensdorf setzt seine Siegesserie auch gegen UH Appenzell fort. Das 10:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Bassersdorf Nürensdorf ging im ersten Drittel mit 5:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Bassersdorf Nürensdorf die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 10:2 aus. Im dritten Drittel schaffte es UH Appenzell nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, so dass Bassersdorf Nürensdorf die Partie schliesslich mit 10:2 für sich entschied.

Simon Weder mit drei Skorerpunkten

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Das Spiel werden Simon Weder mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Dario Ganz mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich David Rhyner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Lars Blumer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Nico Schaffner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Tim Ehrensperger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tobias Bertschi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Simon Weder zum besten Spieler von Bassersdorf Nürensdorf gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Michael Sutter zuteil.

Unverändert liegt Bassersdorf Nürensdorf auf Rang 1. Das Team hat 30 Punkte. Bassersdorf Nürensdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UHC Herisau (Platz 4). Die Partie findet am Sonntag (20. November) statt (19.30 Uhr, Sportzentrum Herisau).

UH Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zwölf Punkte. Auf UH Appenzell wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team Unihockey Rheintal Gators, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.