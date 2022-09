Unihockey – Damen NLB UH Appenzell siegt im Auftaktspiel gegen Nesslau Sharks Sieg für UH Appenzell gegen Nesslau Sharks im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 2:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fiona Stemmler für Nesslau Sharks. In der 32. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 35. Minute hergestellt: Larinja Speck traf für UH Appenzell. In der Verlängerung entschied UH Appenzell das Spiel für sich. In der 66. Minute schoss Larinja Speck das 2:1.

Larinja Speck mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Larinja Speck mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Nesslau Sharks: Als einzige ihres Teams liess sich Fiona Stemmler mit einem Punkt (Tore: 1, Assists: 0) in die Skorerliste eintragen.

Nach dem Spiel wurde Larinja Speck zur besten Spielerin von UH Appenzell gekürt. Bei Nesslau Sharks wurde diese Ehre Fiona Stemmler zuteil.

UH Appenzell reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es UH Appenzell auswärts mit seinem Tabellennachbarn Unihockey Basel Regio zu tun. Die Partie findet am 17. September statt (14.30 Uhr, Sandgruben Basel).

Nesslau Sharks reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Nesslau Sharks geht es daheim gegen UH Red Lions Frauenfeld weiter. Das Spiel findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.