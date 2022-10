Unihockey – Damen NLB UH Appenzell setzt Siegesserie auch gegen Visper Lions fort UH Appenzell reiht Sieg an Sieg: Gegen Visper Lions hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 7:3.

Das Skore eröffnete Sabrina Schmid in der 8. Minute. Sie traf für UH Appenzell zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 9. Minute brachte Anina Ryser UH Appenzell mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Melanie Born baute in der 12. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (3:0).

UH Appenzell erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Ronja Graf weiter auf 4:0. UH Appenzell erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Svenja Manser weiter auf 5:0. UH Appenzell erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Anina Ryser weiter auf 6:0.

In der 39. Minute verkleinerte Kim Heinzmann den Rückstand von Visper Lions auf 1:6. Dayene Studer (46. Minute) liess Visper Lions auf 2:6 herankommen. Melanie Born baute in der 53. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (7:2). In der 59. Minute sorgte Lynn Kalbermatter noch für Resultatkosmetik für Visper Lions. Sie traf zum 3:7-Schlussstand.

Anina Ryser mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Anina Ryser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Melanie Born mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Svenja Manser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Livia Heller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Visper Lions: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Dayene Studer (Tor: 1, Assist: 0), Kim Heinzmann (Tor: 1, Assist: 0), Lynn Kalbermatter (Tor: 1, Assist: 0), Cassandra Bruchez (Tor: 0, Assist: 1) und Vanessa Aegerter (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Melanie Born zur besten Spielerin von UH Appenzell gekürt. Bei Visper Lions wurde diese Ehre Kim Heinzmann zuteil.

UH Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat zwölf Punkte. UH Appenzell tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Aergera Giffers an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 19. November statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

In der Tabelle liegt Visper Lions weiterhin auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Für Visper Lions geht es in einem Auswärtsspiel gegen Nesslau Sharks (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

