Unihockey – Damen NLB UH Appenzell setzt Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort UH Appenzell setzt seine Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort. Das 5:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nicole Haag für UH Red Lions Frauenfeld. In der 3. Minute traf sie zum 1:0. In der 5. Minute baute Annina Stoll den Vorsprung für UH Red Lions Frauenfeld auf zwei Tore aus (2:0). Die 12. Minute brachte für UH Appenzell den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Nicole Fässler.

Mit ihrem Tor in der 20. Minute brachte Livia Müggler UH Red Lions Frauenfeld mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 46. Minute brachte für UH Appenzell den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Ronja Graf. Zum Ausgleich für UH Appenzell traf Nicole Fässler in der 50. Minute.

Nicole Fässler war es auch, die in der 58. Minute die 4:3-Führung für UH Appenzell herstellte. In der 60. Minute sorgte Sabrina Inauen für den Schlusspunkt: sie traf zum 5:3 für UH Appenzell.

Nicole Fässler mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Nicole Fässler mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Annina Stoll (Tor: 1, Assist: 0), Livia Müggler (Tor: 1, Assist: 0), Nicole Haag (Tor: 1, Assist: 0), Petra Magyar (Tor: 0, Assist: 1) und Stefanie Meister (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Nicole Fässler zur besten Spielerin von UH Appenzell gekürt. Bei UH Red Lions Frauenfeld wurde diese Ehre Petra Magyar zuteil.

Unverändert liegt UH Appenzell auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. UH Appenzell spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Nesslau Sharks (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (20.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UH Red Lions Frauenfeld auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am Freitag (2. Dezember) statt (20.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.