Unihockey – Damen NLB UH Appenzell setzt Siegesserie auch gegen Aergera Giffers fort UH Appenzell reiht Sieg an Sieg: Gegen Aergera Giffers hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sabrina Jelk für Aergera Giffers. In der 2. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleich für UH Appenzell fiel in der 3. Minute (Frida Svensson). In der 10. Minute war es an Nicole Fässler, UH Appenzell 2:1 in Führung zu bringen.

Mit ihrem Tor in der 11. Minute brachte Ronja Graf UH Appenzell mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Wiederum Ronja Graf erhöhte in der 27. Minute auf 4:1 für UH Appenzell. In der 49. Minute verkleinerte Samira Inglin den Rückstand von Aergera Giffers auf 2:4.

UH Appenzell erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Frida Svensson weiter auf 5:2. In der 60. Minute sorgte Samira Inglin noch für Resultatkosmetik für Aergera Giffers. Sie traf zum 3:5-Schlussstand.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Frida Svensson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Ronja Graf mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nicole Fässler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Anina Ryser mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Aergera Giffers: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Samira Inglin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Sabrina Jelk mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie auch die einzigen Spielerinnen, welche für ihr Team heute punkteten.

Nach dem Spiel wurde Samira Inglin zur besten Spielerin von Aergera Giffers gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Anina Ryser zuteil.

Unverändert liegt UH Appenzell auf Rang 5. Das Team hat 15 Punkte. Für UH Appenzell geht es auswärts gegen Floorball Uri (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

In der Tabelle verliert Aergera Giffers Plätze und zwar von Rang 1 auf 3. Das Team hat 15 Punkte. Aergera Giffers spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Nesslau Sharks (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (18.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.