Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell mit drei Punkten auswärts gegen Glattal Falcons UH Appenzell behielt im Spiel gegen Glattal Falcons am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Pascal Frischknecht in der 14. Minute. Er traf für UH Appenzell zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 24. Minute, als Fabian Zolliker für Glattal Falcons traf. Christian Peduzzi erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Glattal Falcons.

Gleichstand stellte Maurin Dörig durch seinen Treffer für UH Appenzell in der 37. Minute her. In der 42. Minute war es erneut Maurin Dörig, der UH Appenzell mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. Gleichstand stellte Yanik Hofmann durch seinen Treffer für Glattal Falcons in der 46. Minute her.

Pascal Frischknecht erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für UH Appenzell. Das letzte Tor der Partie fiel in der 49. Minute, als Jonas Neff für UH Appenzell auf 5:3 erhöhte.

Maurin Dörig mit drei Skorerpunkten

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel werden Maurin Dörig mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Jonas Neff mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Pascal Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Glattal Falcons: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Christian Peduzzi (Tor: 1, Assist: 0), Fabian Zolliker (Tor: 1, Assist: 0), Yanik Hofmann (Tor: 1, Assist: 0), Nick Christen (Tor: 0, Assist: 1), Patrick Richina (Tor: 0, Assist: 1) und Robin Murer (Tor: 0, Assist: 1).

UH Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat neun Punkte. Für UH Appenzell geht es zuhause gegen Vipers InnerSchwyz (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Glattal Falcons liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat sechs Punkte. Glattal Falcons tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von UHC Herisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.