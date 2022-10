Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell beendet Niederlagenserie gegen UH Red Lions Frauenfeld Sieg für UH Appenzell nach drei Niederlagen in Serie. Gegen UH Red Lions Frauenfeld gewinnt UH Appenzell am Samstag zuhause 5:4.

Aldo Blaser eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für UH Appenzell das 1:0 markierte. Roger Wetter glich in der 5. Minute für UH Red Lions Frauenfeld aus. Es hiess 1:1. In der 25. Minute war es an Raphael Germann, UH Red Lions Frauenfeld 2:1 in Führung zu bringen.

UH Appenzell glich in der 26. Minute durch Lukas Sutter aus. In der 31. Minute gelang Jonas Neff der Führungstreffer zum 3:2 für UH Appenzell. UH Red Lions Frauenfeld glich in der 32. Minute durch Joel Schmuki aus.

In der 35. Minute war es an J. Untersander, UH Appenzell 4:3 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für UH Red Lions Frauenfeld traf Fabian Egli in der 43. Minute. Marco Solenthaler sorgte in der 54. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von UH Appenzell. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Jonas Neff mit der beste Skorer

Skorer für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jonas Neff mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Raphael Germann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat sechs Punkte. Für UH Appenzell geht es auswärts gegen Glattal Falcons (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

UH Red Lions Frauenfeld rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat sechs Punkte. Mit dem viertplatzierten UHC Herisau kriegt es UH Red Lions Frauenfeld als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.