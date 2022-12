Unihockey – Damen UPL Überraschungssieg für Waldkirch-St. Gallen gegen UHC Laupen ZH Überraschung bei Waldkirch-St. Gallen gegen UHC Laupen ZH: Der Tabellenzehnte (Waldkirch-St. Gallen) hat am Samstag zuhause den Tabellenfünften 4:3 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Laupen ZH: Sabrina Aerne brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Mit ihrem Tor in der 12. Minute brachte Yara Hofmann UHC Laupen ZH mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 13. Minute brachte für Waldkirch-St. Gallen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Julia Morosi.

Mit ihrem Tor in der 18. Minute brachte Vanessa Kapp UHC Laupen ZH mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Waldkirch-St. Gallen zum 2:3 kam in der 38. Minute. Verantwortlich dafür war Andrina Schaller. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Shannon Brändli für Waldkirch-St. Gallen erfolgreich war. Ladina Sgier sorgte in der 53. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Waldkirch-St. Gallen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Ladina Sgier mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Ladina Sgier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Anina Beck mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UHC Laupen ZH: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Sabrina Aerne (Tor: 1, Assist: 0), Vanessa Kapp (Tor: 1, Assist: 0), Yara Hofmann (Tor: 1, Assist: 0), Anouk Jonker (Tor: 0, Assist: 1), Corina Keller (Tor: 0, Assist: 1) und Viviane Manser (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Anina Beck zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei UHC Laupen ZH wurde diese Ehre Michelle Schaffer zuteil.

Waldkirch-St. Gallen verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat sieben Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen FB Riders DBR (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Januar (18.30 Uhr, MZH Schwarz Rüti ZH).

In der Tabelle verliert UHC Laupen ZH Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat 17 Punkte. Für [[wg.team_2_short]] geht es nach der Winterpause zuhause gegen Red Ants Winterthur (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. Dezember) (16.00 Uhr, Sporthalle Elba Wald ZH).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.