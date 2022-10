Unihockey – Herren NLB Überraschungssieg für Regazzi Verbano UH Gordola gegen UHC Sarganserland Regazzi Verbano UH Gordola hat am Sonntag gegen UHC Sarganserland die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team, und das klar mit 7:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Jarmo Eero Juhani Eskelinen in der 8. Minute. Er traf für Regazzi Verbano UH Gordola zum 1:0. Simone Cappiello sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Regazzi Verbano UH Gordola. Regazzi Verbano UH Gordola erhöhte in der 15. Minute seine Führung durch Noel Frapolli weiter auf 3:0.

Regazzi Verbano UH Gordola erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Andrea Losa weiter auf 4:0. Regazzi Verbano UH Gordola erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Alex Castellani weiter auf 5:0. Luca Bacciarini baute in der 40. Minute die Führung für Regazzi Verbano UH Gordola weiter aus (6:0).

Lorenzo Compagnoni (45. Minute) liess UHC Sarganserland auf 1:6 herankommen. Simone Cappiello baute in der 46. Minute die Führung für Regazzi Verbano UH Gordola weiter aus (7:1). Ricardo Camenisch (49. Minute) liess UHC Sarganserland auf 2:7 herankommen. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Mattia Pini in der 57. Minute für UHC Sarganserland auf 3:7.

Jarmo Eero Juhani Eskelinen mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Das Spiel wird Jarmo Eero Juhani Eskelinen mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Simone Cappiello mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Justus Mustonen mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Regazzi Verbano UH Gordola von Rang 12 auf 11. Das Team hat sechs Punkte. Mit dem viertplatzierten Kloten-Dietlikon Jets kriegt es Regazzi Verbano UH Gordola im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 19. November statt (19.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

UHC Sarganserland rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 2. Das Team hat 18 Punkte. Für UHC Sarganserland geht es auswärts gegen Ticino Unihockey (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 19. November statt (19.30 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.