Unihockey – Herren UPL Tigers Langnau setzt Siegesserie auch gegen Floorball Thurgau fort Tigers Langnau setzt seine Siegesserie auch gegen Floorball Thurgau fort. Das 11:7 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Tigers Langnau ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Im Mitteldrittel fand Floorball Thurgau zumindest teilweise eine Antwort auf das erste Drittel und verkürzte das Skore auf 4:6. Im dritten Drittel vergrösserte Tigers Langnau die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:7.

Kevin Kropf mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Tigers Langnau: Einen Traumtag hat Kevin Kropf mit fünf Punkten (Tore: 3, Assists: 2) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft haben Simon Steiner mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Christian Stucki mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Marc Oliver Gerber mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Thomas Gfeller mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Thurgau: Das Spiel wird Yannick Rubi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Niklas Graf mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Silas Fitzi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Joonas Föhr mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Yannick Rubi zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Tigers Langnau wurde diese Ehre Kevin Kropf zuteil.

Tigers Langnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat 21 Punkte. Tigers Langnau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHC Alligator Malans (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Dezember) (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

In der Tabelle verliert Floorball Thurgau Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat neun Punkte. Mit dem sechstplatzierten Zug United kriegt es Floorball Thurgau als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (4. Dezember) statt (17.00 Uhr, Kantonsschule Romanshorn Romanshorn).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.