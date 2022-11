Unihockey – Herren NLB Ticino Unihockey gewinnt deutlich gegen UHC Sarganserland Ticino Unihockey gewinnt am Samstag zuhause gegen UHC Sarganserland 8:4.

(chm)

Ticino Unihockey ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Ticino Unihockey die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:1 aus. UHC Sarganserland konnte im letzten Drittel zwar nochmals verkürzen, das bessere Ende behielt jedoch Ticino Unihockey. Sie gewannen das Spiel schliesslich mit 8:4.

Roope Kainulainen mit drei Skorerpunkten

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel werden Roope Kainulainen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Tino Nivala mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Tatu Kiipeli mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Mauro Ochsner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Ticino Unihockey von Rang 5 auf 4. Das Team hat 17 Punkte. Für Ticino Unihockey geht es in einem Heimspiel gegen UHC Lok Reinach (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (20. November) statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

Unverändert liegt UHC Sarganserland auf Rang 2. Das Team hat 18 Punkte. Für UHC Sarganserland geht es daheim gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 28. Januar statt (19.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.