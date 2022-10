Unihockey – Damen UPL Skorpion Emmental Zollbrück gewinnt klar gegen Waldkirch-St. Gallen Skorpion Emmental Zollbrück gewinnt am Samstag zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen 11:1.

(chm)

Skorpion Emmental Zollbrück ging im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Skorpion Emmental Zollbrück die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Skorpion Emmental Zollbrück die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:1.

Nathalie Spichiger mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Skorpion Emmental Zollbrück: Das Spiel werden Nathalie Spichiger mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Selma Bergmann mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Lea Hanimann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Corina Grundbacher mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Lena Baumgartner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nikol Pekárková mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sarah Aeschbacher zur besten Spielerin von Skorpion Emmental Zollbrück gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Nicole Sieber zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Skorpion Emmental Zollbrück von Rang 5 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Für Skorpion Emmental Zollbrück geht es auswärts gegen Red Ants Winterthur (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

In der Tabelle verliert Waldkirch-St. Gallen Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Waldkirch-St. Gallen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Kloten-Dietlikon Jets. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.