Unihockey – Herren UPL Sieg und erste Punkte für Waldkirch-St. Gallen gegen Chur Unihockey Waldkirch-St. Gallen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Chur Unihockey setzt es zuhause ein 7:4 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tuukka Kivioja für Waldkirch-St. Gallen. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Asla Veteläinen erhöhte in der 17. Minute zur 2:0-Führung für Waldkirch-St. Gallen. Waldkirch-St. Gallen erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Jesper Silvonen weiter auf 3:0.

Leon Schlegel verkürzte in der 38. Minute den Rückstand von Chur Unihockey auf 1:3. Pablo Mariotti baute in der 40. Minute die Führung für Waldkirch-St. Gallen weiter aus (4:1). Tuukka Kivioja baute in der 42. Minute die Führung für Waldkirch-St. Gallen weiter aus (5:1).

Aaro Helin (48. Minute) liess Chur Unihockey auf 2:5 herankommen. Waldkirch-St. Gallen erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Severin Moser weiter auf 6:2. Michael Schiess baute in der 54. Minute die Führung für Waldkirch-St. Gallen weiter aus (7:2).

Nadir Monighetti verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Chur Unihockey auf 3:7. Den Schlussstand stellte Aaro Helin in der 58. Minute her, als er für Chur Unihockey auf 4:7 verkürzte.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich mit je zwei Punkten Tuukka Kivioja (Tore: 2, Assists: 0), Asla Veteläinen (Tore: 1, Assists: 1), Jesper Silvonen (Tore: 1, Assists: 1), Michael Schiess (Tore: 1, Assists: 1) und Pablo Mariotti (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Chur Unihockey: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Aaro Helin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Sandro Cavelti mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Aaro Helin zum besten Spieler von Chur Unihockey gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Jesper Silvonen zuteil.

Waldkirch-St. Gallen steht (nach Punkten) mit drei Punkten auf Rang 7. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Floorball Köniz. Diese Begegnung findet am 23. September statt (19.30 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Chur Unihockey liegt nach Spiel 2 (nach Punkten) mit drei Punkten auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Chur Unihockey auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team Grasshopper Club Zürich aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.