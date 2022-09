Unihockey – Damen NLB Sieg und erste Punkte für UH Red Lions Frauenfeld gegen Nesslau Sharks UH Red Lions Frauenfeld siegt auswärts 4:3 gegen Nesslau Sharks im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Das Skore eröffnete Sonja Strübi in der 2. Minute. Sie traf für Nesslau Sharks zum 1:0. In der 9. Minute traf Nadine Stauffer für UH Red Lions Frauenfeld zum 1:1-Ausgleich. Fiona Stemmler brachte Nesslau Sharks 2:1 in Führung (13. Minute).

Nadine Stauffer glich in der 22. Minute für UH Red Lions Frauenfeld aus. Es hiess 2:2. Das Tor von Anina Scherrer in der 44. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Nesslau Sharks. In der 48. Minute traf Petra Magyar für UH Red Lions Frauenfeld zum 3:3-Ausgleich. Annina Stoll sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von UH Red Lions Frauenfeld. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Nadine Stauffer mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nadine Stauffer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Nesslau Sharks: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Anina Scherrer (Tor: 1, Assist: 0), Fiona Stemmler (Tor: 1, Assist: 0), Sonja Strübi (Tor: 1, Assist: 0), Christine Kündig (Tor: 0, Assist: 1), Karin Scherrer (Tor: 0, Assist: 1) und Vera Gebert (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle steht UH Red Lions Frauenfeld nach dem zweiten Spiel (nach Punkten) auf Rang 7 (drei Punkte). UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel daheim auf Visper Lions. Das Spiel findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Nesslau Sharks liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 8. Nesslau Sharks trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team Unihockey Basel Regio. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.