Unihockey – Herren 1. Liga Sieg für UH Appenzell nach vier Niederlagen Sieg für UH Appenzell nach vier Niederlagen in Folge. Gegen UH Red Lions Frauenfeld gewinnt UH Appenzell am Sonntag auswärts 5:2.

(chm)

Den Auftakt machte Dario Fässler, der in der 17. Minute für UH Appenzell zum 1:0 traf. In der 25. Minute traf Fabian Ullmann für UH Red Lions Frauenfeld zum 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute gelang Aldo Blaser der Führungstreffer zum 2:1 für UH Appenzell.

In der 34. Minute baute Julian Alder den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für UH Red Lions Frauenfeld zum 2:3 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Raphael Germann. UH Appenzell baute die Führung in der 53. Minute (Lukas Sutter) weiter aus (4:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Au. Sutter in der 58. Minute, als er für UH Appenzell zum 5:2 traf.

Aldo Blaser mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Aldo Blaser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat 18 Punkte. Auf UH Appenzell wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team Glattal Falcons, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Januar statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

In der Tabelle liegt UH Red Lions Frauenfeld weiterhin auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. UH Red Lions Frauenfeld spielt zum nächsten Mal auswärts gegen UHC Herisau (Platz 6). Das Spiel findet am Freitag (20. Januar) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.