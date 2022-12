Unihockey – Damen NLB Sieg für UH Appenzell im Showdown gegen Unihockey Basel Regio UH Appenzell reiht Sieg an Sieg: Gegen Unihockey Basel Regio hat das Team am Sonntag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 8:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Lotta Bertschy in der 1. Minute. Sie traf für Unihockey Basel Regio zum 1:0. Zum Ausgleich für UH Appenzell traf Svenja Manser in der 27. Minute. In der 29. Minute gelang Anina Ryser der Führungstreffer zum 2:1 für UH Appenzell.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für UH Appenzell stellte Svenja Manser in Minute 30 her. Svenja Manser war es auch, die in der 46. Minute UH Appenzell weiter in Führung brachte. Ihr dritter Treffer in Folge bedeutete das 4:1. UH Appenzell erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Ladina Moser weiter auf 5:1.

UH Appenzell erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Sabrina Schmid weiter auf 6:1. wiederum Svenja Manser baute in der 52. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (7:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Sabrina Schmid, die in der 54. Minute die Führung für UH Appenzell auf 8:1 ausbaute.

Svenja Manser mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Svenja Manser mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Sabrina Schmid mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Ladina Moser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Ella Bröckelmann zur besten Spielerin von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Svenja Manser zuteil.

In der Tabelle verbessert sich UH Appenzell von Rang 2 auf 1. Das Team hat 27 Punkte. UH Appenzell bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team UH Lejon Zäziwil. Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat 26 Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Nesslau Sharks (Platz 7). Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (18.00 Uhr, Sandgruben Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.