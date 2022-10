Unihockey – Damen UPL Piranha chur gewinnt klar gegen Waldkirch-St. Gallen Sieg für piranha chur: Gegen Waldkirch-St. Gallen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

(chm)

Corin Rüttimann erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für piranha chur. Die gleiche Corin Rüttimann war in der 36. Minute auch für das 2:0 für piranha chur verantwortlich. Das letzte Tor der Partie erzielte Eliska Trojankova, die in der 56. Minute die Führung für piranha chur auf 3:0 ausbaute.

Corin Rüttimann mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für piranha chur: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Corin Rüttimann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Livia Angehrn zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei piranha chur wurde diese Ehre Corin Rüttimann zuteil.

Piranha chur verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Für piranha chur geht es auswärts gegen Red Ants Winterthur (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (18.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

Waldkirch-St. Gallen rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Zug United (Platz 6). Die Partie findet am 19. November statt (16.00 Uhr, Stadthalle Zug (Herti) Zug).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.