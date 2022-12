Unihockey – Herren 1. Liga Pfannenstiel Egg bezwingt auswärts UH Appenzell Sieg für Pfannenstiel Egg: Gegen UH Appenzell gewinnt das Team am Sonntag auswärts 7:5.

(chm)

Michael Ernst eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Pfannenstiel Egg das 1:0 markierte. In der 19. Minute traf Aldo Blaser für UH Appenzell zum 1:1-Ausgleich. In der 20. Minute war es erneut Aldo Blaser, der UH Appenzell mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Der Ausgleich für Pfannenstiel Egg fiel in der 22. Minute (Gabor Büsser). Erneut Aldo Blaser erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für UH Appenzell. In der 31. Minute baute Mauro Neff den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (4:2).

Julian Alder baute in der 33. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (5:2). Thiemo Scharfenberger (35. Minute) liess Pfannenstiel Egg auf 3:5 herankommen. Die 36. Minute brachte für Pfannenstiel Egg den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Pascal Zumkehr.

Zum Ausgleich für Pfannenstiel Egg traf Nicola Heierli in der 36. Minute. Ł. Chlebda schoss Pfannenstiel Egg in der 37. Minute zur 6:5-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 57. Minute, als Thiemo Scharfenberger die Führung für Pfannenstiel Egg auf 7:5 erhöhte.

Aldo Blaser mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Pfannenstiel Egg: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Thiemo Scharfenberger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Gabor Büsser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Ł. Chlebda mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nicola Heierli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel wird Aldo Blaser mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Au. Sutter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Aldo Blaser zum besten Spieler von UH Appenzell gekürt. Bei Pfannenstiel Egg wurde diese Ehre Nicola Heierli zuteil.

Pfannenstiel Egg verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat 32 Punkte. Pfannenstiel Egg bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team Bülach Floorball. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (19.30 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

In der Tabelle liegt UH Appenzell weiterhin auf Rang 8. Das Team hat 15 Punkte. UH Appenzell spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UHC Herisau (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 18. Dezember (19.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.