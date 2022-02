Pandemie 2’212 Neuinfektionen in St.Gallen, 997 im Thurgau: So entwickeln sich die Coronazahlen in der Ostschweiz Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Coronasituation in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Dieser Artikel wird täglich zwischen 13:30 und 14:30 Uhr aktualisiert. Stand der Daten: 02.02.2022. Die Texte sind mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Die Lage in der Ostschweiz kurz zusammengefasst

Im Vergleich zur Vorwoche...

...mehr Leute mit Covid-19 in Spitalbehandlung (+14 / +14.4 Prozent)

...weniger Leute mit Covid-19 auf Intensivstationen (-5 / -27.8 Prozent)

Die Lage in den Spitälern und auf den Intensivstationen

Die Omikron-Variante sorgt (ziemlich sicher) für mildere Krankheitsverläufe. Es werden aber mehr Menschen angesteckt. Die Spital-Kapazitäten bleiben deshalb der Knackpunkt zur Pandemiebewältigung.

Die Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Ostschweizer Spitälern hat gegenüber der letzten Meldung zugenommen. 111 Personen mit Covid-19-Befund wurden am Dienstag nach Angaben des BAG behandelt (+6 gegenüber Vortag, +14 gegenüber Vorwoche). Von allen Menschen im Spital sind derzeit rund sieben Prozent mit Covid-19 infiziert.

Auf Intensivstationen (IPS) liegen 13 Menschen mit Covid-19, was im Wochenvergleich fünf weniger sind. Der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Leuten in einer IPS lag bei 27.1 Prozent (Vorwoche: 31.6). Die Auslastung der IPS liegt bei 65.8 Prozent.

Die Fallzahlen: 2'212 Neuinfektionen in St.Gallen, 997 im Thurgau

Wir vergleichen die Fallzahlen jeweils mit dem Stand vor einer Woche. So werden die Zahlen nicht beeinflusst durch grösseres oder kleineres Testvolumen je nach Wochentag.

Die Fallzahlen sind in Appenzell Innerrhoden (+5.1 Prozent, 83 Neuinfektionen) gegenüber der Vorwoche gewachsen und in Thurgau (-32.3 Prozent, 997 Neuinfektionen), St. Gallen (-13.3 Prozent, 2'212 Neuinfektionen) und Appenzell Ausserrhoden (-9.7 Prozent, 224 Neuinfektionen) zurückgegangen.

Die Entwicklung der Fallzahlen in den Kantonen in der Übersicht:

Zahlen und Grafiken zu den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden:

Die Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern hat gegenüber dem Dienstag vergangener Woche zugenommen. 68 Personen mit Covid-19-Befund wurden am Dienstag behandelt (+3 gegenüber Vorwoche).

Auf Intensivstationen (IPS) liegen sechs Menschen mit Covid-19, was im Wochenvergleich vier weniger sind (Veränderung gegenüber Vortag (Montag): unverändert). Der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Leuten in einer IPS lag bei 15 Prozent (Vorwoche: 25). Die Auslastung der IPS liegt bei 65 Prozent.

Die Altersgruppe der 10-19-Jährigen war in der vergangenen Woche mit einer Inzidenz von 49 Fällen pro 1000 Personen am stärksten betroffen. Es folgen die Altersgruppen 30-39 (35.1) und 20-29 (31.6).

Die Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern hat gegenüber dem Dienstag vergangener Woche zugenommen. 38 Personen mit Covid-19-Befund wurden am Dienstag behandelt (+13 gegenüber Vorwoche).

Auf Intensivstationen (IPS) liegen sechs Menschen mit Covid-19, was im Wochenvergleich gleich viele sind (Veränderung gegenüber Vortag (Montag): unverändert). Der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Leuten in einer IPS lag bei 22.2 Prozent (Vorwoche: 24). Die Auslastung der IPS liegt bei 77.8 Prozent.

Die Altersgruppe der 10-19-Jährigen war in der vergangenen Woche mit einer Inzidenz von 52.2 Fällen pro 1000 Personen am stärksten betroffen. Es folgen die Altersgruppen 30-39 (33.4) und 40-49 (32.7).

Die Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern hat gegenüber dem Dienstag vergangener Woche abgenommen. Fünf Personen mit Covid-19-Befund wurden am Dienstag behandelt (-2 gegenüber Vorwoche).

Die Altersgruppe der 10-19-Jährigen war in der vergangenen Woche mit einer Inzidenz von 40 Fällen pro 1000 Personen am stärksten betroffen. Es folgen die Altersgruppen 20-29 (33.8) und 30-39 (32.9).