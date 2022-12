Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks verliert gegen Seriensieger UH Appenzell UH Appenzell reiht Sieg an Sieg: Gegen Nesslau Sharks hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Nicole Fässler in der 11. Minute. Sie traf für UH Appenzell zum 1:0. Erneut Nicole Fässler traf in der 12. Minute auch zum 2:0 für UH Appenzell. Kamonwan Phumma sorgte in der 16. Minute für Nesslau Sharks für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 31. Minute baute Karin Fässler den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (3:1). Claudia Cerny sorgte in der 38. Minute für Nesslau Sharks für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ronja Graf in der 50. Minute. Sie traf zum 4:2 für UH Appenzell.

Nicole Fässler mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Nicole Fässler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Karin Fässler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Ronja Graf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat 24 Punkte. UH Appenzell bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Unihockey Basel Regio. Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (16.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Nesslau Sharks steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat 14 Punkte. Nesslau Sharks trifft im nächsten Spiel auswärts auf UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Dezember) (19.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.